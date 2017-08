Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Vendredi soir, La Parenthèse de Ballan-Miré accueillait le concert Legend Rock Fest avec Chris Slade Timeline, Chris Slade étant notamment connu pour avoir été le batteur d'ACDC de 1991 à 1993 et depuis 2015. Il était accompagné de Band of Gypsies et les Tourangeaux de Motor Rise. Voici les images de la soirée...

James TECHER