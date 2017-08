Vent de Bretagne au Festival des Horizons

Tri Yann était à St Avertin samedi soir.

Il y a des titres immortels comme Le renard et la belette ou Les filles des forges. Tri Yann était la tête d'affiche de la première soirée du Festival des Horizons de St Avertin, dont l'édition 2017 se déroule au Domaine de Cangé (et c'est toujours gratuit). Rois de l'hymne national breton, les Tri Yann qui chantent depuis 1970 se sont fait remarquer offrant un spectacle inoubliable à une foule connectée, fidèle, de sublimes instants de convivialité et de bonne humeur, des chants traditionnels, durant plus de deux heures. On notera que 14 spectateurs ont pu monter sur scène pour profiter du concert aux premières loges. Un rappel : Tri Yann c'est déjà 16 albums. Le dernier, La belle enchantée, est sorti en 2016.

Les images sont ici en attendant la suite... Olivia Ruiz est sur scène ce dimanche.

Patricia PIREYRE