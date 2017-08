200 élèves de Chambray ont choisi leurs livres préférés

Parmi 5 ouvrages.

Cette année, 200 élèves des classes de CP et grande section de Chambray-lès-Tours ont décerné le prix Croqu'livres.

Après avoir étudié 5 ouvrages, leur choix s'est porté sur deux livres pour enfant : Gérard et le machin collant de Fred Paonuzzi, illustré par Andrée Prigent qui raconte l'histoire d'un gentil bousier qui est bien embêté de rouler sa crotte qui s'est engluée dans un machin collant, tous les protagonistes sont de fameux fanfarons, chacun s'avance sûr de lui mais la morale pourrait bien être que le plus petit était aussi le plus malin.

Le deuxième ouvrage choisi par les enfants s'intitule Les deux grenouilles à grande bouche de Pierre Delye et l'illustration de Cécile Hudrisier. Pierre Delye plante le décor de son histoire au moment du déluge, deux grenouilles à grande bouche rejoignent les autres animaux sur le grand bateau. Mais au bout de deux cent quarante jours, tout le monde craque ! Car elles chantent faux et fort sans arrêt, avec son talent de conteur il nous raconte une histoire que tout le monde connaît, mais que chacun redécouvre dans son univers particulier.

Roger PICHOT