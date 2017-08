10 lieux pour se baigner en toute sécurité en Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours, Hommes, Bléré, Bourgueil… La qualité de l'eau y est contrôlée.

On le dit et on le répète : même si beaucoup de Tourangeaux ont plaisir à le faire, il est théoriquement interdit de se baigner dans la Loire. C’est tentant car les îles sont belles, certaines plages au calme en pleine nature… Mais le fleuve est parfois imprévisible. Alors si vous n’avez pas peur de la foule et que vous voulez profiter de baignades naturelles dans le département, il y a quand même de quoi faire.

Chaque année, l’Agence Régionale de Santé publie une liste des sites où la qualité de l’eau est contrôlée. Des lieux donc clairement destinés à la baignade estivale. En Centre-Val de Loire, on en recense une quarantaine dont 10 sur notre département (mais aussi d’autres tout près comme la célèbre plage de Montrichard sur le Cher, dans le Loir-et-Cher).

Un petit mot sur les contrôles menés dans les eaux : il s’agit d’analyses bactériologiques pour éviter les maladies (l’Escherichia Coli est notamment recherchée) mais aussi des analyses visuelles ou des contrôles sur le taux d’oxygène dans l’eau. Ces contrôles ont lieu deux fois par mois l’été et il y en a au minimum 4 sur la saison. Suite aux analyses menées en 2016, 75% des lieux de baignade de la région avaient une qualité d’eau excellente, 12% de bonne qualité, seule 1 avait une qualité dite « suffisante ». Les autres étaient de nouveaux sites et n’ont pas été classés.

Pour l’Indre-et-Loire, hormis la plage de Bléré sur le Cher où il n’y a pas encore d’analyses (et qu’on avait testée l’an dernier), voici les résultats pour les 9 autres lieux où l’on peut piquer une tête dans le département :

Bout du Pont à Barrou, bonne qualité de l’eau

Parc Capitaine à Bourgueil, excellente qualité de l’eau

Val Joyeux à Château-la-Vallière, excellente qualité de l’eau

Plan d’eau de Chemillé-sur-Indrois, bonne qualité de l’eau

Les pièces de la plaine à Hommes, excellente qualité de l’eau

Les Bretonnières à Joué-lès-Tours, excellente qualité de l’eau (le site a même le pavillon bleu)

Baignade du camping de l’Île Bouchard, bonne qualité de l’eau

Plan d’eau de l’Arche à Monnaie, excellente qualité de l’eau

Parc de Fierbois à Ste-Catherine-de-Fierbois, excellente qualité de l’eau

A noter que ces sites sont surveillés. Ci-dessous, vous trouverez une carte pour les situer en Touraine, et pour voir où ceux les lieux où se baigner près de la frontière du département.