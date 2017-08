Génération Danse fait son gala

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Les 17 et 18 juin, à la Salle Oésia de Notre Dame d'Oé a eu lieu le Gala de fin d'année de l'Association Génération Danse qui fêtait ses 10 années d'existence, avec ses 120 élèves de 4 à 12 ans pour le spectacle « Princesses mais pas que... » mais également ses 200 danseurs ados et adultes, valides et non valides, réunis pour le spectacle rendant hommage à la femme avec « Femmes d'éternité » sur les thèmes de l'Amour, la parité, la femme combative, la maternité, la sagesse.

Ces représentations étaient orchestrés par la directrice et chorégraphe Sylvie Bortolotti (Classique, Jazz), par les professeurs Angéline Perreve (Eveil, Classique, Jazz, Handidanse et mise en scène), Marie Rousseau et Shag (Hip Hop) qui ont su partager leur passion avec le soutien des membres de l'administration et l'équipe composée d'une vingtaine de bénévoles. Les spectateurs venus nombreux ont été séduits tant l'émotion était présente, un véritable succès et les images ci-dessous...

Patricia PIREYRE