LEGISLATIVES : Les résultats à St Avertin, Chambray et St-Pierre-des-Corps

Un duel entre Marisol Touraine et Sophie Auconie.

Pour ce second tour des législatives en Indre-et-Loire, 5 députés doivent être élus par les Tourangeaux. Voici les résultats dans les communes de St Avertin, Chambray-lès-Tours et St-Pierre-des-Corps qui appartiennent à la 3ème circonscription voyant s’opposer la députée PS élue en 2012 Marisol Touraine se réclamant désormais de la majorité présidentielle et Fabienne Colboc pour La République En Marche, parti du président.



St Avertin



Abstention : 50,76% (plus bas qu’ailleurs)

Votes blancs : 6,88%



Sophie Auconie : 62,12% (le maire est un fidèle soutien)

Marisol Touraine : 37,88%



St-Pierre-des-Corps :



Abstention : 66,61% (chiffre très élevé)

Votes blancs : 18,25% (également énorme)



Sophie Auconie : 45,36%

Marisol Touraine : 54,64%



Chambray-lès-Tours :



Abstention : 53,96%

Votes blancs : 9,09%



Sophie Auconie : 58,41% (alors que le maire soutenait Marisol Touraine mais pas le comité En Marche local)

Marisol Touraine : 41,59%