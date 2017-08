LEGISLATIVES : Les résultats à La Riche et Chinon

Large domination de La République En Marche.

Pour ce second tour des législatives en Indre-et-Loire, 5 députés doivent être élus par les Tourangeaux. Voici les résultats dans les communes de La Riche et Chinon qui appartiennent à la 4ème circonscription voyant s’opposer l’ancien député Hervé Novelli (LR-UDI) battu en 2012 par le PS, et Fabienne Colboc pour La République En Marche, parti du président.



La Riche :



Abstention : 58,97%

Votes blancs : 12,96% (c’est un chiffre très, très haut)



Fabienne Colboc : 66,1%

Hervé Novelli : 33,9%



Chinon :



Abstention : 56,04%

Votes blancs : 11,6%



Fabienne Colboc : 59,23%

Hervé Novelli : 40,77%



Fabienne Colboc réalise des scores meilleurs que la moyenne de la circonscription mais avec un nombre record de votes blancs et une abstention particulièrement élevée, supérieure de 15 points par rapport à 2012 par exemple à Chinon.