LEGISLATIVES : Les résultats à Ballan-Miré et Azay-le-Rideau

Fabienne Colboc s’impose.

Pour ce second tour des législatives en Indre-et-Loire, 5 députés doivent être élus par les Tourangeaux. La République En Marche réalise un quasi grand chelem dans le département. Voici les résultats dans les communes de Ballan-Miré et Azay-le-Rideau qui appartiennent à la 4ème circonscription voyant s’opposer Hervé Novelli (LR-UDI), ancien député du territoire battu en 2012, et Fabienne Colboc pour La République En Marche, parti du président.

Ballan-Miré :



Abstention : 45,47% (c’est bien moins qu’ailleurs)

Votes blancs : 8,6%



Fabienne Colboc : 60,24%

Hervé Novelli : 39,76%



Azay-le-Rideau :



Abstention : 59,99%

Votes blancs : 9,08



Fabienne Colboc : 54,27%

Hervé Novelli : 45,73%