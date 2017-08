LEGISLATIVES : Les résultats à Fondettes

Ville de droite devenue Macroniste.

Pour ce second tour des législatives en Indre-et-Loire, 5 députés doivent être élus par les Tourangeaux. La République En Marche réalise un quasi grand chelem dans le département. Voici les résultats dans la commune de Fondettes qui appartient à la 5ème circonscription voyant s’opposer le remplaçant du député sortant Philippe Briand, Fabrice Boigard (LR-UDI) et Sabine Thillaye pour La République En Marche, parti du président.



Abstention : 53,89%

Votes blancs : 7,5%



Sabine Thillaye : 63,86%

Fabrice Boigard : 36,14%



Dans cette ville habituellement acquise à la droite, le parti présidentiel caracole en tête avec une abstention conséquente et pas mal de votes blancs, mais tout de même moins que la moyenne départementale. Il y a 1 000 voix d’écart entre les deux candidats.