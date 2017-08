Ballan-Miré a fait sa Fête de la Musique

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Après 36 ans d'existence, la Fête de la Musique est toujours aussi riche en découvertes musicales et en moments de convivialité partagés.

Les organisateurs de l'événement à Ballan-Miré (Service culturel et Chapeau Prog) avaient donné rendez-vous pour une soirée riche en jeunes (et moins jeunes !) talents, sur 4 espaces scéniques pour faire passer une très bonne soirée. Le public nombreux a pu découvrir les univers musicaux : pop, rock, électro, chanson française, guinguette, d'une douzaine de groupes amateurs ou professionnels.

Une fois de plus, Ballan-Miré et Chapeau Prog ont réussi le pari de ce mélange musical propre à la fête de la musique. Et comme tout ce termine par des chansons citons : Brit'Glass, l'Orchestre Dany Benett, et the bandits qui ont clôturé brillamment cette fête de la musique. Les images sont ci-dessous...

Roger Pichot