Le club d'affaires BNI s'installe à Joué-lès-Tours

Pour soutenir les entreprises.

Ce mercredi 21 juin, BNI lance officiellement son club d'affaires à Joué-lès-Tours, Business Network International, déjà présent à Tours, Ballan-Miré ou St-Cyr-sur-Loire (en attendant Rochecorbon ou Vouvray), est un réseau d'affaires professionnel mondial basé sur la recommandation mutuelle. "Il concerne les dirigeants d'entreprise, professions libérales, TPE et PME qui souhaitent développer leurs affaires" nous explique Mathieu Langlois. "La mission de BNI est d'aider des entrepreneurs à développer leurs ventes grâce à une approche structurée, positive et incitative qui relève du marketing de recommandation."



Qui peut faire partie d'un club d'affaire et quel rôle y joue-t-on ? "Il y a un professionnel représenté par secteur d'activité. Les membres représentent leur activité principale, qu'ils exercent à plein temps et non une activité secondaire ou exercée à temps partiel. Leur rôle est de représenter leurs entreprises et de développer leurs ventes."



A Joué-lès-Tours une trentaine d'entreprises fondatrices participent au lancement du club BNI. "Notre objectif est de passer rapidement à 40. Un groupe BNI génère un moyenne 1 200 000 € de Chiffre d'Affaires supplémentaire par an (avec 30 membres). Nous savons qu'il est nécessaire (selon une étude de l'INSEE) d'avoir 150 000 € de CA pour créer un emploi. Le développement des entreprises du groupe est donc équivalent à la création de 8 emplois. Il contribue également au rayonnement économique de la commune" conclut Mathieu Langlois.

Sur la région, BNI revendique un millier de membres.