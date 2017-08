Deux prix littéraires remis à Chambray

En présence des auteurs.

Ce vendredi 16 juin, la ville de Chambray-lès-Tours remettait ses prix littéraires à la médiathèque en présence des deux auteurs



L'Affaire Rosenblatt Prix Gabrielle d'Estrées



Joël Haroche a été avocat, éditeur et producteur multimédia il se consacre aujourd'hui à l'écriture. L'affaire Rosenblatt est son deuxième roman. Il raconte l'histoire d'une famille juive qui a posé ses valises au Texas au milieu de la plus importante population évangélique du pays. Fable tragi-comique sur l'adaptation impossible et la revanche des humiliés. Ce roman irrésistible de charme et de drôlerie nous promène avec délice dans la petite histoire pour mieux nous propulser dans le grande.



Un fils parfait Prix Jackie Bouquin



Mathieu Menegaux est né en 1967. Je me suis tue, publié chez Grasset en 2015 et Point en 2017 a obtenu le prix du premier roman des 29e Journées du livre de Sablet. Maxime, enfant unique d'Elise, a tout du fils parfait : brillantes études et carrière fulgurante ; c'est un mari aimant comme un père attentionné. Un jour sa femme Daphné va découvrir la faille dans ce tableau idyllique. Le conflit est inévitable : il sera sans merci. Inspiré par une histoire vraie, Mathieu Menegaux nous livre ici le récit poignant du combat d'une mère contre la machine judiciaire.

Roger Pichot