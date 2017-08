Samedi, Ballan-Miré fait sa Fête de la Musique

Demandez le programme !

Samedi, avec un peu d'avance sur la date officielle, Ballan-Miré fera la Fête de la Musique avec une quinzaine de groupes amateur sur 4 scènes. Premières notes dès 18h30, voici le détail :

Scène allée du 8 mai :



18h45 : Motu



Céline, Erwan, Jérôme, Mess et Tanguy sont sur une ile. C'est MOTU ! Avec au programme lagon, fleur de Tiaré, chaleur, mais surtout pèche au Pink Floyd, Radiohead, Muse, Cranberries et bien d'autres.



20h : Sly old Fox



De Jimi Hendrix à Janis Joplin en passant par Creedence, bienvenu dans les 70's ! Ce quatuor Tourangeau, déjà produit sur scène, vient d'horizons musicaux différents et restituent les grands standards pop et blues rock en une ambiance groovy pleine d'énergie.



21h30 : Léo Mayer



Léo Mayer est un one-man-band qui joue seul sur scène, auteur compositeur interprète de pop folk, il prouve à lui tout seul qu'il peut mixer des mélodies rythmées ou des ballades en anglais.



23h : Brit'Glass



Ces 5 musiciens forment un groupe tourangeau de pop/rock British aguerri à la scène. Ils interprètent aussi bien des reprises de groupes anglais connus (Muse, Radiohead, Queen, Police...) que leurs propres compositions.



Scène place du 11 Novembre :



18h30 : Louis David



Venez découvrir l'univers musical de Louis David, auteur, compositeur et interprète. Il vous présentera entre autres son single « Je suis né chanteur ». Son univers est influencé par la grande variété française.



19h15 : La basse à Nuahj



La Basse à Nuahj propose l'accord entre la basse de Sébastien Bourdreux et la voix de Julie Nuahj dans un registre soul et jazz. Le duo donne également ses couleurs aux standards et aux poèmes qu'il met en musique.



20h30 : Orchestre Dany Benett



Ambiance festive et dansante avec un show au répertoire musical très diversifié : musette, années 80 et musiques actuelles.



Scène place de l'église :

18h30 : Mars protocole



Mars Protocole vient de la planète Cinq Mars La Pile. Fondé en 2015, il regroupe des musiciens amateurs qui aiment vibrer en musique. C'est un véritable cocktail musical composé de reprises de type pop rock, variété ou encore jazzy, de Paradis à Téléphone, en croisant Matmatah, Evanescence.



19h45 : Anto



Anto définit sa musique ainsi : chanson à vocation poétique. S'il a longtemps écumé les scènes de festival avec son précédent groupe de rock Magenstria, aujourd'hui c'est seul qu'il joue, accompagné de sa guitare et de ses textes emprunts de nostalgie. Dans la métaphore et avec une poésie taillée dans le verre, il pose sa voix, et vous emmène sur l'amer, à bord de son bateau chargé d'intimité.



20h50 : The Clocks



De l'envie, de l'alchimie et de l'énergie ! The Clocks revisitent tous les standards du rock, des années 60 à aujourd'hui : Pixies, The Who. Ces quatre passionnés de musique et de rock parcourent les routes de la Touraine depuis plus d'un an.



22h10 : The Bandits



Plus de 300 concerts un peu partout en France entre 1989 et 1997, 4 tournées en Angleterre.Après 10 ans de silence et la crise de la quarantaine, les Bandits (Vincent, Martin, Thomas) resurgissent du néant pour nous livrer un rock avant tout unplugged. Les démons de l'électricité les reprennent en début 2013, avec batterie et guitares électriques, tout en gardant la richesse de l'acoustique et un mini album « Electric ». Fin 2015, la palette des Bandits s'enrichit de Fred, guitariste expérimenté et Yannick à la batterie. En avant vers de nouveaux méfaits... et un cinquième album en prévision pour 2018.



Espace acoustique :



19h : Duo Douc



Doudou au chant et à l'harmonica et Claude à la guitare aiment partager leurs chansons originales et leur bonne humeur. Des musiques folk, latino, blues et même rock'n roll pour des chansons françaises pas tristes.



A partir de 21h : Vous êtes musicien / chanteur ? Prenez possession de cet espace et venez présenter vos compostions au public !



Sur place : Buvette / Restauration / Jeux pour enfants



Infos : service culturel de Ballan-Miré 02 47 68 99 90