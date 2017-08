Manger bio et local : défi à relever à Chambray

Pour devenir une famille à alimentation positive.

La ville de Chambray-lès-Tours et la SEPANT s’associent pour proposer à 10 foyers de relever pendant un an le défi Familles à alimentation positive et ainsi les accompagner à manger mieux, favoriser les circuits-courts, diminuer leurs déchets, tout en maîtrisant leur budget.



Un nouveau défi, sur le modèle de celui des Familles à énergie positive, est organisé en Région Centre-Val de Loire :pendant un an, de septembre 2017 à juin 2018. Il s’adresse à tous les publics : personnes seules, couples avec ou sans enfants. Chambray-lès-Tours, en partenariat avec la SEPANT (Société d'étude, de protection et d'aménagement de la nature en Touraine) a décidé de s’associer à cette initiative. Elle offre ainsi à ses habitants la possibilité de s’inscrire dans une démarche ludique et accessible, dont les enjeux sont toutefois fondamentaux.



L’objectif ? Repenser son assiette et ses modes de consommation. Cela passe par le choix des produits de saison, bio, en privilégiant les filières locales, les circuits courts, mais également la composition d’un repas équilibré, produisant moins de déchets tout en se faisant plaisir, à prix constant.



Les foyers chambraisiens souhaitant participer bénéficieront d’un accompagnement tout au long du défi. Les familles se réuniront régulièrement dans la convivialité, pour partager plusieurs temps forts: un évènement festif au lancement du défi, une visite de ferme bio ainsi que des soirées jeux, ateliers sur le gaspillage alimentaire, sur la diététique ou le jardinage écologique, et en juin un évènement de clôture marquera la fin du défi avec une remise de prix aux familles participantes.



Un suivi budgétaire sera réalisé sur trois périodes de deux semaines avec une analyse des achats alimentaires à partir des tickets de courses des participants.



Ce défi se base sur le progrès global des équipes, peu importe le point de départ, le principal est de progresser ensemble. À la clé, une alimentation plus saine et équilibrée, respectueuse de l’environnement, mais aussi des lots à gagner !



Inscriptions auprès du CCAS de Chambray-lès-Tours avant le 1er septembre en appelant le 02 47 74 60 55 / 02 47 48 45 81.

D'après communiqué.