LEGISLATIVES : Erwan Deliz en réunion publique ce 7 juin

Il sera notamment question de pollution.

Alors que le 1er tour des élections législatives a lieu ce dimanche 11 juin, Erwan Deliz (candidat EELV sur la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire allant de St Cyr à Bourgueil ou Langeais) tiendra une réunion publique ce mercredi 7 juin à 19h, Salle Grandgousier dans l'ancienne Mairie de Saint-Cyr-Sur-Loire



Précisions :

"Erwan Deliz est juriste, ancien avocat et il a enseigné le droit. Actuellement, il dirige une résidence services à Tours Nord. Réfugie politique d'origine Kurde, il connaît bien la circonscription ayant habité Saint-Cyr-Sur-Loire pendant plusieurs années avant de s'installer à Cinq-Mars-La-Pile où il est conseiller municipal. Sa remplaçante est une jeune femme de 24 ans (Sarah Williams) qui travaille comme préventeur d'hygiène, sécurité, environnement dans le BTP.



Cette rencontre se fera autour du thème de la campagne d'Europe Ecologie Les Verts et s'intitule "Bien Vivre dans la 5e Circonscription d'Indre-et-Loire". Pour préserver la santé il faut stopper les pollutions - deux interventions sur ce thème traiteront les questions de pollution de l'air (notamment l'amiante) et de la pollution visuelle de nos campagnes par la publicité illégale. Bien vivre pour les jeunes demande de meilleurs équipements sociaux et culturels, tandis que pour les seniors les questions de logement et d'accès aux services publiques sont capitales."