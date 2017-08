Villandry et ses chauves-souris

On peut en observer en allant au château.

Le Château de Villandry accueille chaque année autour du mois d’avril une colonie de grands murins. Ils se retrouvent dans les combles du château pour donner naissance à leurs petits et les élever. Bien que fragiles et protégés, ces petits mammifères volants sont méconnus et souvent mal perçus par le grand public.

Dans le cadre du projet Chirocam, la colonie est désormais placée sous haute surveillance grâce à la pose de caméras infrarouges dans les combles du château. La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) de Touraine effectue par ailleurs un suivi régulier des chauves-souris. Ce projet a d’abord une portée scientifique, puisqu’il donne à la LPO la possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances sur ces chiroptères.

Le dispositif Chirocam permet également de mettre en place une offre de médiation en faveur des chauves-souris et de sensibiliser le plus grand nombre à ces espèces. Les visiteurs du château peuvent en effet découvrir le fonctionnement d’une colonie de chauves-souris grâce à un panneau explicatif installé sur le site. De même, les groupes scolaires et les centres de loisirs bénéficient d’ateliers spécifiques pour mieux connaitre les chauves-souris tout en observant en direct la colonie de Villandry ! Des extraits de la vie des grands murins sont d’ailleurs diffusés sur le site internet de l’association (www.lpotouraine.fr) tout au long de la saison, pour ne rien manquer de la vie de la colonie.

D'après communiqué.