Grand nettoyage en vue au sud de Joué-lès-Tours

Un cortège de volontaires va partir en mission ramassage de déchets le 17 juin.

Les opérations pour nettoyer la ville ou la nature sont de plus en plus fréquentes, et attirent souvent du monde. On vous parle régulièrement depuis le début de l’année de ces bénévoles qui partent marcher ou courir le long du Cher, de la Loire et de la Gloriette pour ramasser des déchets et qui fédèrent un peu plus de monde chaque mois… L’an dernier, la ville de Joué-lès-Tours a également mis en place une opération similaire. Baptisée Ville Propre, elle a mobilisé une centaine de personnes en 4 rendez-vous et s’apprête à connaître sa deuxième édition.

L’idée de la municipalité est d’identifier puis de nettoyer les dépôts sauvages, notamment d’encombrants. Mais aussi de se débarrasser de tous les petits objets du quotidien négligemment laissés en dehors des poubelles, du mégot de cigarette à la canette en passant par les emballages. « On a aussi trouvé des objets plus insolites comme un souffleur de feuilles, une télévision ou des valises » expliquent l’élue en charge du développement durable Monique Chevalier et la directrice du service du même nom, Alix Adam.

Lors de la première édition de Ville Propre, à l’issue des 4 missions, 210kg de déchets avaient été récupérées dans tous les quartiers de la ville. Pour 2017, l’opération va se concentrer sur le sud de la commune en attendant une éventuelle extension sur d’autres secteurs à l’automne. Pourquoi ce choix ? Car la fermeture récente de la déchetterie de la Billette a un peu perturbé certains habitants qui ne savent plus trop quoi faire de leurs déchets (il y a pourtant un nouveau lieu de collecte Rue Prony) et les laissent donc un peu n’importe où. C’est aussi déjà dans ce quartier résidentiel qu’il y avait eu le plus de découvertes de détritus l’an dernier, ce qui est dommageable dans une partie de la ville avec pas mal de promeneurs, selon la municipalité.

Ce samedi 17 juin, un grand nettoyage va donc se mettre en place pendant 3h, au départ de l’Espace St Léger. Les volontaires se verront remettre sacs, gants, gilets ou pinces puis ils seront répartis par équipe sur différentes zones définies à l’avance, sachant qu’il n’y aura pas forcément beaucoup de distance à parcourir. Vers midi, retour à l’Espace St Léger avec une pesée de la « récolte » qui sera ensuite traitée par les équipes de Tours Métropole qui viendront récupérer les bennes le lundi matin.

« On espère le faire en profondeur et une fois pour toute là-bas » note la mairie jocondienne qui parie sur le fait que les riverains n’auront pas envie de salir de nouveau ce quartier après son nettoyage. C’est l’occasion aussi de les sensibiliser aux bons réflexes en amenant leurs futurs encombrants Rue Prony. L’initiative, soutenue par les Conseils de Démocratie Locale ou encore le Club des Aînés, a également fait des petits puisque le club de tennis ou les jeunes du Morier ont entrepris d’autres nettoyages après l’essai de 2016.

$Si vous souhaitez participer à Ville Propre, l’idéal c’est de vous faire connaître en amont au 06 27 56 90 59 ou en écrivant à developpement.durable@jouelestours.fr, mais cette démarche n’est pas obligatoire.

Olivier COLLET