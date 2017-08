Incendie de voiture à Bléré, intoxication de 3 personnes à Ballan-Miré

Un feu s'est déclaré dans l'enceinte du collège de Bléré.

Ce n'est pas une première, ce qui laisse penser à un acte criminel dont on ignore la raison. Cette nuit, une voiture a brûlé dans l'enceinte du collège de Bléré, situé Rue du Réflessoir. La voiture a été totalement détruite. Le feu s'est déclaré peu après 22h. La gendarmerie nationale était présente sur place et une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de cet incendie. Des investigations étant donc déjà en cours suite à une plainte déposée pour de précédents faits survenus ces dernières semaines.

Un peu plus tôt, dans les environs de 19h, les pompiers d'Indre-et-Loire sont intervenus pour une odeur suspecte à Ballan-Miré, au 20 Rue des Perruches. Une chaudière à gaz a eu un problème dans une maison, déclenchant des émanations de monoxyde de carbone, gaz incolore, inodore mais potentiellement mortel. Une femme de 35 ans et ses deux enfants de 6 mois et 8 ans ont dû être dirigés vers l'hôpital Clocheville de Tours pour être soignés après avoir inhalé du gaz. Leurs jours ne sont pas en danger. Le gaz a été coupé dans l'habitation.