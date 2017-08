Semaine du Développement Durable à Rochecorbon

Trois jours d'animations.

Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable la commune de Rochecorbon organise du 30 mai au 1er juin prochain trois jours de manifestations gratuites sur le thème : biodiversité et alimentation ; mieux connaître son environnement pour consommer durablement. Au programme de cette seconde édition : des animations pédagogiques pour petits et grands, une sortie « découverte d’une île de la Loire » (sur réservation), des expositions, un parcours sensoriel et bien d’autres surprises !



+ jeudi 1er juin à 20h la conférence de Maxime De Rostolan, fondateur des Fermes d’Avenir, et Xavier Mathias, maraîcher : agriculture et alimentation de demain.



Programme complet sur le www.mairie-rochecorbon.fr