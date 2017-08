Festival Autrement Dit : Tryo en tête d'affiche à Luynes

Un événement autour du handicap et de l'accessibilité.

Communiqué de presse :

Le pôle ressources Handicap Financé par la Caf Touraine depuis 2010, porté par deux associations : l’association des crèches et haltes garderies d’Indre-et-Loire ACHIL L’association pour jeunes et adultes handicapés APAJH 37

Ce dispositif favorise l’inclusion des enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques dans les structures de droit commun en accompagnant parents et professionnels. Cette mission est assurée par deux éducatrices spécialisées sur l’ensemble du département.

Ce pôle prépare donc le festival Autrement Dit dont l'idée est de faire un temps fort mettant en valeur les acteurs de l’inclusion : les enfants, les familles, les associations, les professionnels et les élus…

Ce festival est le point de départ d’un véritable travail partenarial de l’ensemble des acteurs de notre département en faveur de l’inclusion des enfants en situation de handicap en partageant ensemble, les bases d’un mieux vivre ensemble.

La création et l’expression artistique accessible à tous, quelle que soit sa différence, est utilisée comme un support de sensibilisation aux problématiques de l’inclusion, de la rencontre de la différence.

Ce projet vise à poser les bases d’un « vivre ensemble » en apportant, de façon originale et adaptée à tous les publics, des éléments d’information sur le handicap. Ce festival aura lieu le 10 juin au cirque Georget à Luynes.

Tous les concerts seront traduits en langue des signes, avec notamment le groupe Tryo en tête d’affiche, de la danse en fauteuil, un cinéma pour l’oreille, du théâtre avec une personne tétraplégique et pleins d’autres encore.

Les festivals sont rarement accessibles pour les plus fragilisés, avec l’ensemble des partenaires, parents et acteurs de l’inclusion nous avons décidé de relever le défi et d’ensemble réaliser un évènement accessible.

Il y aura une grande scène, un chapiteau, un espace enfants, un bar sensoriel, des yourtes thématisées,

Programme complet :

Grande scène :

16h30 - La Vache Qui rock

18h15 - ANTON OAK

20h00 - Les SKALATORS

22H00 - CAMILLE ESTEBAN

22H30 - TRYO



Chapiteau :



15H30 - tHéâtre compagnie gavroche

17H30 - génération danse 19H00 - CIRQUE georget family



Salle La Grange :

14H30 - cinéma pour l’oreille

16H30 - LES FRUITS KIKI EN CHANSONS AVEC VIKTOR LAZLO ET FRANçOIS BERNHEIM

Yourte :

15H00 - CONTES SAKAY

16H00 - MADELINE ARDOUIN

17H30 - BLOUSES NOTES



Extérieur :



15h00 - batucada

15H30 - PARADE DE CIRQUE

18H45 - BATUCADA

19H00 - PARADE DE CIRQUE