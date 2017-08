La virtuosité de "Parallèles" à Ballan-Miré

Le reportage photo d'Info-Tours.fr avec la Cie X-Press.

La compagnie tourangelle X-Press, dirigée par le chorégraphe et danseur Abderzak Houmi, présentait « Parallèles » à la Parenthèse de Ballan-Miré ce samedi soir.



« Parallèles » est une pièce chorégraphique interprétée par un duo de danseuses Julia Flot et Sophie Lozzi.

Une scène plongée dans le noir, on devine deux corps qui s'animent et peu à peu la lumière va éclairer dans une demi pénombre ces deux danseuses qui vont tracer dans cette espace deux lignes qui vont s'affronter se rapprocher, se mêler jusqu'à devenir parallèles.

Cette pièce offre grâce à la virtuosité de ces artistes une précision et une rapidité parfois étourdissante, c'est une approche sensible, intime, et fragile comme un souffle. Aberzak Houmi signe une création hors des sentiers battus du Hip Hop à la marge de la danse contemporaine.

Roger PICHOT