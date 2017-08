McKelle et Manoukian : duo de charme au Nouvel Atrium

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Les spectateurs du Nouvel Atrium de St Avertin ont encore vécu une belle soirée de musique ce vendredi avec Robin McKelle au chant accompagnée au piano par André Manoukian. Les deux artistes ont présenté un répertoire de standards de jazz revisités.

Avec talent et beaucoup d'humour aussi car André Manoukian n'a pas hésité pas à prendre le micro entre deux morceaux. Il les a présentés et en a profité (on le refait pas) pour réaffirmer son amour des femmes et des chanteuses à l'aide de remarques spirituelles et parfois coquines.

Robin McKelle quant à elle, a transporté le public grâce à une voix mêlant à la fois force et douceur. Elle a même réussi à faire lever les spectateurs et les transformer en choristes le temps de reprendre le célèbre I Can't stand the Rain.

La soirée s'est terminée sur un cadeau du duo : la reprise en français de la chanson de Charles Trenet, Que reste t-il de nos amours. Le public conquis s'est levé pour l'applaudir à tout rompre.

Claire VINSON