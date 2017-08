EXPO DU MOMENT : "Photographier la Musique" à La Riche

Jusqu'au 24 juin à la médiathèque.

La ville de La Riche propose en ce moment l'expositon Photographier la musique à la médiathèque (vernissage ce vendredi soir à 19h). L'événement est organisé avec l'Association Louis Pergaud, Francis Blot, Bruno Boussard, Carmen Morand et Jacques Moury Beauchamp

Pitch :

Plusieurs photographes, professionnels et amateurs dévoilent leur travail autour de la musique sous différents angles. A chacun son objectif... Certains se sont frottés à la scène, collés aux baffles ou contorsionnés pour capter une pose, une expression, un détail. A partir d'une chanson ou d'un instrument, d'autres ont pris la musique comme révélateur d'une image. Chaque espace de la médiathèque vous propose un regard différent d'artiste photographe.

Association Louis Pergaud :

Pendant un an, 13 photographes amateurs ont élaboré une exposition de 49 photos ayant pour thème la musique, avec des points de vue différents à partir de chansons ou d’instruments…, au travers de séries de 3, 4 ou 5 photos. Accompagnés par Jacques Moury Beauchamp, photographe professionnel et musicien, différentes approches ont été explorées :

- photos en extérieur avec ou sans mise en scène.

- prises de vues en studio.

Francis Blot :

"Passionné de photo dès les années 70, autodidacte plus quelques cours à l’école des Beaux Arts de Tours, photographe professionnel au début des années 80 avant de changer d’orientation (électronique et informatique). J’ai repris la photo en numérique de façon intensive en 2014 pour joindre deux passions, la photo et la musique. Mon plaisir, la photo de scène pour faire connaître des jeunes musiciens, des nouveaux groupes voire des nouveaux festivals (rares photos de têtes d’affiches, seulement mes préférées en Jazz, Rock et Blues)."

Bruno Boussard :

C’est en parallèle de ses études à l’école supérieure d’arts graphiques (ESAG), où photographie, typographie, illustration et direction artistique lui étaient enseignées, que Bruno Boussard a commencé à faire des photos de concerts. Après son diplôme, passionné de musique, ses premiers travaux le conduisirent à mettre en page des affiches, ainsi que les magazines rock GIG et Vinyl.

Depuis, c’est près de 1400 pochettes pour 400 artistes ou groupes qui comportent sa signature, ou celle de son studio de création « Les Archers » fondé en 1991. Ses différents labels clients lui ont permis de travailler dans de nombreux styles musicaux : la chanson française, les musiques du monde, l’Americana, la Country. Et surtout le blues américain, avec la maison de disques Dixiefrog, dont il est le graphiste attitré depuis la création du label en 1986 (Eric Bibb, Popa Chubby et la plupart des artistes figurant dans cette exposition) sans oublier la collaboration avec la Music Maker Relief Foundation (Pura Fé, Carolina Chocolate Drops, Guitar Gabriel…).

Carmen Morand :

"Depuis 7 ans je pratique la photo de scène. Les salles de spectacles, les artistes et les lumières sont autant d’éléments formateurs pour apprendre à maîtriser la technique. C’est un univers dans lequel j’aime faire évoluer mon travail photographique, qui est une éternelle source d’inspiration.



Les photographies exposées à la médiathèque de La Riche font partie d'une exposition appelée "Artistes en scène" existante depuis 2015. Au départ je partais sur la mise en œuvre d’une exposition de clichés de concerts. Mais devant le nombre de photos accumulées depuis plus de 4 ans à ce moment là, il était nécessaire de cibler autrement le thème de ma future exposition. C’est tout naturellement, presque comme une évidence que j’ai choisi de l’orienter sur la scène locale tourangelle, tellement riche, variée et talentueuse. Avec le temps, d’autres photos sont venues enrichir mon travail que vous pourrez retrouver en support tablette à la médiathèque."

Jacques Moury Beauchamp :

Graphiste de formation, photographe d'abord par curiosité puis par profession, musicien par passion, le franco-américain Jacques Moury Beauchamp explore depuis plus d'un demi-siècle les liens entre musique et image, entre couleurs et formes visuelles et sonores, entre émotions provoquées par le regard et celles générées par l'écoute. D'abord photographe de concerts, puis créateur d'images pour des maisons de disques, Jacques Moury Beauchamp a depuis longtemps cessé le travail de commandes pour se consacrer uniquement à ses recherches personnelles, constituées principalement de prises de vues en studio suivies de divers traitements informatiques.

Il travaille actuellement sur trois projets de livres. Sa nouvelle série, Blues, From My Head Down To My Shoes, autoportraits en bluesmen présentée à la Médiathèque de La Riche du 12 mai au 24 juin, est un hommage visuel rendu aux personnalités marquantes de sa musique préférée, le blues.

Dans le cadre de cette exposition, Jacques Moury Beauchamp proposera un mini concert en duo avec Jörg Petersmann, le mercredi 21 juin à 15h.

La médiathèque propose divers rendez-vous en lien avec les expositions dont une table ronde "Photographier l’instant" samedi 3 juin à 15h. "Le photographe doit choisir quel instant est décisif et restera sur sa photographie. Échanges avec Philippe Bréchet (membre de l’Artothèque de Touraine) et Bruno Boussard, Alain Dutour et Anne Pouchelle, photographes, qui, dans leurs pratiques artistiques et professionnelles, cherchent toujours à saisir cet instant."





Atelier photographies avec Jacques Moury Beauchamp / Samedi 17 juin de 14h à 17h



Cet atelier est une initiation à la photographie de spectacles vivants : concerts, danse, théâtre, cirque, spectacle de rue, marionnettes… Il vous permettra d'immortaliser un spectacle et d'en capturer les meilleurs moments sans créer de gêne pour les artistes ou les spectateurs.

L'atelier est constitué de trois parties :



- 14h à 15h : Conseils pratiques pour bien se préparer avant le spectacle et bien tirer partie de la situation pendant le spectacle.

- 15h à 16h : Chaque participant réalise ses prises de vues pendant le concert de l'école de musique de La Riche.

- 16h à 17h : Visionnage des images réalisées et commentaires partagés.



A partir de 16 ans / Sur inscription

