Réseaux sociaux, objets connectés... Une journée de coaching informatique gratuite

C'est samedi à Joué-lès-Tours.

Début 2017, Informatique Chez Vous, Empulsion, Méganim, Objetdomotique se sont regroupés et ont créé l'association Tours Numérique. L'objectif de cette Association est de faire découvrir de nouvelles technologies et d'accompagner le grand public comme les petites entreprises dans leurs projets numériques.



C'est le but recherché lors de cette journée, Conférences et Ateliers sur les nouvelles technologies, qui se déroulera le samedi 20 Mai au Centre Social de la Vallée Violette, 28 rue Chambord à Joué-lès-Tours.



Cette animation gratuit organisée pour tout public est l'occasion de trouver des réponses et de rencontrer les animateurs de l'Association Tours Numérique, qui sont également des professionnels locaux dans le domaine des nouvelles technologies.



Au programme des conférences :



- Choisir le réseau social qui vous convient : animé par Cyrille REVEAU de 9h15 à 10h30

- Les solutions de sauvegarde et se protéger sur Internet : animé par Sylvain BAYARD de 11h à 12h30

- Les objets connectés et la maison de demain : animé par Guillaume TESSIER de 14h à 15h30

- Ce que Google peut vous apporter dans votre vie de tous les jours par David BOST de 16h à 17h30

- Réaliser des diaporamas et montages de films : par Clément de Métropolis de 18h à 19h



Les ateliers :

• Comment utiliser Linkedin? Cyrille REVEAU

• Optimiser son site web : Philippe BOUQUET

• Sécuriser son PC – Se protéger sur Internet : Christopher GORON

• Utiliser sa tablette avec son imprimante en Wifi : Sylvain BAYARD

• Comment fonctionnent Les imprimantes 3D : Jean Jacques BODIN

• Comment créer son site et le référencer : David BOST

• Piloter Le son et l'image par ordinateur : Jordi SAEZ MEGANIM

• Les objets connectés : Guillaume TESSIER ObjetDomotique.com

• Retoucher et monter ses photos pour réaliser des diapos : Clément Lessaichère de METROPOLIS

D'après communiqué.