Une semaine de travaux sur l'A85

Pour préparer un chantier qui va durer jusqu'en 2018.

Bientôt il ne sera plus nécessaire de quitter l'autoroute pour faire le trajets Paris-Tours-Angers, ou Angers-Tours-Paris. Deux nouvelles bretelles de liaison entre l'A10 et l'A85 vont être construites d'ici 2018, un chantier à 18 millions d'euros sur les communes de Monts et Veigné, nécessitant la création de 3 ponts et d'une gare de péage.

Les travaux commencent cette semaine et ils vont entraîner des perturbations pour les habitués du trajet Angers-Poitiers, ou Bourgueil-Poitiers, par exemple. En effet, la bretelle d'accès à l'A10 depuis l'A85 est fermée toute cette semaine.

En conséquence, si vous venez d'Angers et Langeais sur l'A85, il faut sortir à la sortie 9.1, prendre la D751 (axe Tours-Chinon) puis la D37 (le périphérique) pour rejoindre l'A10 à Joué-lès-Tours. Tout ça jusqu'à vendredi soir 17h.