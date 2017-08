Le marathon musical de Tous en Scène

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Samedi devant une salle comble à l'Escale de Saint Cyr-sur-Loire, se sont produits sur scène une centaine de musiciens amateurs et issus de cycles de formation professionnelles de Tous en Scène (école de musique à Tours). Au total 35 groupes et chorales pour fêter la fin de l'année avec 8h de musiques actuelles non stop (Rock, Blues, Jazz, Métal, Pop, Folk, World, Electro...). Ont été mis à l'honneur Iron Maiden, Bob Marley, Archive, Pink Floyd, Radiohead, The Beatles...

Voici les images...

Patricia PIREYRE