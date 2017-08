Accueil de loisirs, cantine, activités périscolaires : il faut s'inscrire à La Riche

Et on peut faire ça en ligne.

Comme l'an dernier, la ville de La Riche propose d’accéder aux démarches d’inscription en ligne. Un dossier numérique « Informations et pièces justificatives » centralise les documents à fournir pour toutes les inscriptions. Moins de formulaires à compléter : les inscriptions pour l’accueil péri scolaire, les TAP et la restauration régulière sont désormais regroupées sur une seule demande. Enfin, un simulateur permettra de calculer le tarif journalier pour l’accueil de loisirs selon le quotient familial.

Pour les enfants déjà inscrits l’année dernière, les parents devront actualiser les informations de leur compte foyer (téléphone, adresse, personnes autorisées…), renseigner le « dossier d’information et pièces justificatives » et procéder aussitôt après aux demandes d’inscription souhaitées et ce par enfant et selon les périodes d’inscription.

Pour les nouveaux, les familles devront tout d'abord créer un « compte foyer » afin d’accéder aux services numériques. Ensuite, elles pourront réaliser leurs différentes démarches en ligne en prenant en compte les périodes d'inscription pour chaque téléservice. Tous les services numériques sont accompagnés d'un tutoriel guidant l'utilisateur pas à pas dans ses démarches.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 7 juillet 2017 pour les activités périscolaires, l’accueil de loisirs Tot'Aime (été) et la restauration. À partir du 7 août 2017, les familles pourront inscrire leurs enfants à l’accueil de loisirs du mercredi et à la restauration occasionnelle.

Pour les familles qui ne peuvent pas effectuer leurs inscriptions en ligne à domicile (par manque d’équipement informatique par exemple), elles pourront utiliser les équipements en libre accès de l’Espace Public Numérique du centre social Équinoxe. Les habitants qui ont besoin d’aide dans leurs démarches d’inscription seront accompagnés par un agent municipal en prenant rendez-vous au 02 47 36 24 24.

Pour vous en occuper : wwww.ville-lariche.fr > Mes démarches en ligne > Accéder au portail des téléservices

D'après communiqué.