Au diable les études américaines avec Arnaud Tsamère

Il était à Joué-lès-Tours vendredi soir.

Selon Arnaud Tsamère qui rapporte les résultats d'un étude américaine, les gens rient trop. Vendredi, à l'Espace Malraux de Joué-lès-Tours, l'humoriste a donc tout mis en oeuvre pour essayer de lutter contre cette situation.

Heureusement pour nous, ce fut un échec.

Durant deux heures, il a emballé le public grâce à un texte sur mesure où l'on reconnaît bien la touche de François Rollin (coauteur du texte avec Arnaud Joyet et Arnaud Tsamère lui-même), celle qui fait côtoyer l'absurde aux blagues les plus classiques. Il a surtout su emmener avec lui le public, saisissant chaque situation pour improviser avec lui et n'hésitant pas à mettre à contribution ceux que son œil acéré avait remarqués dans la salle.

Bref, au diable les études américaines, le public debout lui a bien fait comprendre, à la fin du spectacle, qu'il pouvait continuer à nous faire rire aussi longtemps qu'il lui plaira.

Et en images, ça donne ça..

Claire VINSON