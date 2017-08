Des travaux à l'entrée du périphérique à Joué-lès-Tours

Un rond point va remplacer les feux.

Le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire va prochainement réaliser un rond point au niveau de l'échangeur entre la RD 37 (le périphérique) et la RD 86 à Joué-lès-Tours, en supprimant du coup le dispositif de feux tricolores existant .



Ces travaux qui débuteront le 6 juin pour une durée estimée à 10 semaines, nécessitent des travaux préparatoires de déplacement de réseaux, travaux programmés les 15 et 16 mai (lundi et mardi), de 9H à 16H30.



Ces travaux nécessiteront de fermer à la circulation la bretelle de sortie du boulevard périphérique permettant de rejoindre, depuis le sens de circulation Est -> Ouest, la direction de Monts, la rue de la Gitonnière, la Vallée Violette, la ZA de la Liodière à Joué-Sud etc...



Les usagers désirant quitter le boulevard périphérique devront donc rester sur la RD37 et faire demi-tour à l'échangeur suivant « Joué-centre ». Et ce sera donc pareil pendant tout l'été.