A Fondettes, spectacle dans le parc du Château de la Plaine samedi soir

"Des Jardins et des Hommes" sera joué à 18h30.

Les comédiens Jean-Claude Drouot (inoubliable Thierry La Fronde...) et Madyan Matar seront à Fondettes, dans le parc du château de la Plaine (agrocampus Tours-Fondettes), le samedi 13 mai 2017 à 18h30. Au travers de multiples histoires de jardins mises en musique par le pianiste Patrick Scheyder (également concepteur du spectacle), les textes de Victor Hugo, La Fontaine, Epicure, Léonard de Vinci et des Contes des mille et une nuits, sublimés par les notes de Chopin, Schubert, Schumann et Scheyder, magnifieront la belle fraternité qui unit l'homme à la nature. Une incitation à la rêverie en plein air à ne surtout pas manquer !

L’agrocampus Tours-Fondettes s’associe à cet événement en proposant des animations tout au long de la journée du samedi 13 mai, de 8h à 18h : ouverture des serres avec vente horticole de plants de légumes bio et de plantes florales, marché du terroir organisé par les étudiants en BTS pour valoriser les circuits courts avec vente de produits locaux, dégustations et animations diverses.

D'après communiqué.