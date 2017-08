Une cérémonie pour les sportifs chambraisiens

En boxe ou en tir à l'arc, par exemple.

Ce vendredi, pour la première fois sur une idée de l'USC plusieurs sportifs de Chambray-lès-Tours ayant brillés dans leur discipline ont été mis à l'honneur.

Pour commencer, évoquons Gihade Lagmiry cette jeune femme licenciée au club de boxe a réussi son retour au plus haut niveau en devenant le 11/02/2017 championne de France, en parallèle de son métier de médecin urgentiste à l'hôpital Trousseau. Son palmarès est assez édifiant puisque sur 40 combats elle a 33 victoires, 1 nul, 6 défaites. Elle était accompagnée d'Agathe Péguy également membre de la section boxe. Elle a réussi à se qualifier pour les championnats de France de boxe éducative.

Ensuite, 3 archers ont été distingués : Thomas Boucharin, Thomas Chovelle et Antoine Berthon tous les 3 qualifiés pour les chmpionnats de France. Pour terminer une forte délégation de nageuses et nageur de la section natation ont été mis à l'honneur, Béatrice et Edeline Bisson, Amandine Selle, Cathy Biau, Morgane Dupré, Stéphane Doucet, Eric De Rycke, Erwan Belbéoch, Olivier Clerc, Xavier Bertholomé. Tous ces nageurs ont comme ambition de bien figurer au palmarés des championnats Régionaux Masters à Tours et aux championnats de France été Masters à Vichy.

Roger PICHOT