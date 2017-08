Un dimanche de sport gratuit à Chambray-lès-Tours

Pour la première édition de Sports en Fête.

Communiqué de presse :

La ville de Chambray-lès-Tours, en partenariat avec l’Union Sportive de Chambray, le Club Alpin Français et la Fédération Française de Montagne et Escalade, présente la première édition de Sports en fête.

Cette journée sportive, gratuite, conviviale et intergénérationnelle se déroulera le dimanche 14 mai 2017, autour du lac de Chambray-lès-Tours. A travers cette initiative, la commune et ses partenaires souhaitent promouvoir la pratique sportive et ses bénéfices, sans esprit de compétition.

Le public est attendu à l’espace René Messon dès 10h afin de s’essayer à diverses disciplines telles que la pétanque, l’escalade, le modélisme, le tennis de table ou encore le volley-ball.

Parents, enfants et grands-parents pourront découvrir ou redécouvrir, chacun à leur rythme, le lac de Chambray lors de la course des familles qui se déroulera à 11h.

Elle sera suivie d’un pique-nique participatif où chacun est invité à apporter son panier et partager un bon moment ! Une buvette sera proposée sur place par l’association Chambray Solidarité.

Tout au long de la journée, l’Union Sportive de Chambray tiendra également un stand sur le thème de la citoyenneté, de l’environnement et du respect d’autrui, des valeurs chères à la Ville et au milieu sportif.

Gratuit sans inscription. Informations : Service Jeunesse et Sport – 02 47 25 55 60