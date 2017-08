"La Fonction de l'Orgasme" de passage à Luynes

Après une soirée complète à Tours en mars.

La compagnie de théâtre tourangelle Jabberwock s'est notamment distinguée dans le paysage culturel local avec La Fonction de l'orgasme. Cette "recherche théâtrale" de Didier Girauldon, Constance Larrieu et Jonathan Michel sera de nouveau présentéeen Touraine ce samedi 6 mai, à La Grange de Luynes à 20h30.

Il s'agit d'un monologue très dynamique, drôle, vivant de Constance Larrieu, pimenté de vidéos avec des entretiens parfois surprenants. La compagnie précise : "ce projet consiste en une adaptation théâtrale de La Fonction de l’orgasme de Wilhelm Reich paru en 1927 en Allemagne, censuré, puis réédité en Amérique en 1942. Elève très apprécié de Freud dont il finira par se distancer, Wilhelm Reich fut l’un des plus brillants et prometteurs psychanalystes de la génération des années 20.

L’orgasme, ou acmé de l’excitation génitale, est à la base de sa recherche : il s’agit d’un courant végétatif bio-électrique

correspondant, chez l’homme, au rythme biologique le plus intime. Tout mauvais fonctionnement de l’orgasme détruit l’équilibre biologique et conduit à de nombreux troubles psychiques et somatiques.

La pensée de Reich invite à une réflexion éminemment positive : considérer l’orgasme comme une source de guérison face à la société génératrice de nos angoisses, une possibilité d’épanouissement et d’activité en général, un moyen d’aller vers l’autre et le monde extérieur, de se demander physiquement et concrètement comment être un individu dans un groupe."