Primagaz à Druye : une nouvelle action vendredi

Un collectif de l'agglo ne veut pas du déménagement du site actuel de St-Pierre-des-Corps.

Après une récente mobilisation devant le site de Tours Métropole, un collectif de Druye opposé au déménagement du site Primagaz de St-Pierre-des-Corps vers la petite commune de l'agglo organise une nouvelle action ce vendredi 5 mai, un rassemblement aura lieu de 17h à 19h au rond-point du Panier.

Les riverains de ce futur site de stokage de 400m3 gaz amené à être classé SEVESO (dangereux) et qui pourrait voir passer une vingtaine de camions par jour critiquent son emplacement près de l'autoroute et de la voie ferrée. "Ce projet est aberrant en matière de développement économique et social pour notre village, qui doit faire d’autres choix pour son avenir, choix basés sur un développement durable, et non sur l’industrialisation insidieuse de nos territoires ruraux.Il est irrespectueux des populations des petites communes rurales de Tours Métropole à qui on veut imposer d’accueillir, de gré ou de force, les activités « gênantes », devenues indésirables ailleurs."