Les Chambraisiens en Allemagne pour les 30 ans du jumelage

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Une délégation de 80 Chambraisiens et Chambraisiennes avec (dont le maire) s'est déplacée ce week-end dans la ville allemande de Bad Camberg située dans le land de la Hesse, pour fêter les 30 ans du jumelage de ces deux communes.

Après un départ à 6h00 du matin vendredi et 844 km la délégation a été accueillie par les familles allemandes pour un séjour riche en événements et échanges. Le point fort de cet échange fut la soirée de samedi au cours de laquelle les deux maires ont signé le livre d'or du jumelage est ont échangé les cadeaux respectif Christian Gatard remettant au maire de Bad Camberg une photo représentant l'église de Chambray et des maisons traditionnelles de Bad Camberg,

Le maire de Bad Camberg a remis un chèque au directeur de l'école de musique de Chambray. Le retour de ce voyage à Chambray est prévu pour le mois de juin 2019.

Roger PICHOT