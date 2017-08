Comme chaque année, la médiathèque de Joué devient espace de révisions

On peut y préparer ses examens au calme, notamment le bac.

C'est un bon plan qui mérite de circuler de bouche à oreille chaque année : la médiathèque de Joué-lès-Tours s'ouvre à qui veut venir y chercher un peu de calme pour réviser avant les examens de fin d'année, et on pense forcément au bac qui arrive dans un peu plus d'un mois.

Voici les détails de cette opération baptisée "A la médiathèque... Révise comme il te plait' (jusqu'au 30 juin) :

La documentation (programmes, annales...) a été mise à jour, la salle du premier étage est désormais ouverte toute l'année (sauf en cas d'animations) pour celles et ceux qui ont besoin de silence pour travailler.

Le Wi-fi est disponible dans tous les espaces publics et, depuis cette année, un distributeur de boissons chaudes permet de faire une petite pause.

Aucune condition pour profiter des espaces, des collections et des services...tant qu'il n'y a pas d'emprunt de documents.

Pour information : l'inscription à la Médiathèque est gratuite pour les élèves et étudiants résidents à Joué-lès-Tours ou inscrits dans un établissement scolaire de la ville.

Tout ça se passe au parc de la Rabière, plus d'infos sur bm-jouelestours.net.