Brest était bien au-dessus de Chambray

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

C'était peut-être le dernier match de la saison à la Fontaine Blanche. Ce samedi soir, Chambray-lès-Tours recevait Brest pour le match aller des quarts de finale des play-offs de LFH. L'an dernier, les deux clubs étaient ensemble en deuxième division, mais toute la saison les Bretonnes ont clairement fait la course en tête avec Metz, assumant un statut de prétendantes au titre de championnes de France quand les Tourangelles jouaient le maintien.

La tâche s'annonçait donc ardue pour le CTHB, les Tourangelles ayant réussi à se qualifier pour les phases finales sans pour autant avoir les forces des meilleures écuries du championnat. Elles ont donc souffert tout le long du match ce samedi soir, et se sont inclinées 21-28 (7-14 à la mi-temps). Tout n'est cependant pas terminé, il y a un match retour en Bretagne et l'exploit n'est pas impossible. Et quand on voit que les Chambraisiennes ont fait jeu égal avec leurs adversaires en second période (14-14), on se dit qu'elles ont du niveau et encore de la ressource.

Voici les images de la soirée...

Philippe MAITRE