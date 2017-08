PRESIDENTIELLE : Le débat d'entre deux tours à La Riche

Pour ne pas vivre ce moment seul devant sa télé.

C'est un moment important de la vie démocratique française qui pourrait bien rassembler autour de 20 millions de Français. Ce mercredi 3 mai, à 4 jours du second tour de l'élection présidentielle, TF1 et France 2 diffuseront le débat de l'entre deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sous l'oeil des journalistes qui dirigent les services politiques des deux chaînes.

Pour l'occasion, la ville de La Riche organise une projection publique de cette soirée à partir de 21h dans la salle Ronsard de l'hôtel de Ville. L'entrée est libre.