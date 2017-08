Chambray et Bad Camberg : 30 ans de jumelage !

Et ça se fête à vélo.

Ce week-end, Chambray-lès-Tours et Bad-Camberg ont fête leurs trois décennies de jumelage et donc d'amitié. A l'occasion de cet anniversaire une délégation de 80 Chambraisiens va se déplacer à Bad Camberg pour le week-end du 1er mai. Cette délégation est composée de plusieurs associations, entre autres la section cyclo dont 5 membres ont entrepris ce dimanche matin à 8h00 de rejoindre par la route et sur leur vélo la ville allemande distante de 844 km.

Cette équipe est composée de Marlène, Simone, Jacques, Jean-Paul, et Emmanuel. Une dizaine de membres du club cyclo étaient présents au départ pour les accompagner sur les premiers Kilomètres. Leur périple va les emmener par Montargis, Châlons-en-Champagne, Thionville et Bad Camberg dont l'arrivée est prévue Vendredi 28 Avril.

Roger PICHOT