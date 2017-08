"Pixel" à voir bientôt à l'Espace Malraux

De la danse en 3D par la Cie Käfig.

Le pitch :

« Pixel », un spectacle pour onze interprètes où la vidéo et les images numériques font dialoguer les corps. Une virtuosité magique et bien réelle. Mourad Merzouki, chorégraphe, s’associe avec deux créateurs numériques, Adrien Mondot et Claire Bardainne, sans oublier la composition musicale d’Armand Amar pour créer une perle artistique. Les arts numériques et la danse s’équilibrent dans un spectacle qui nous embarque dans une dimension scénographique virtuelle. Un langage artistique qui mêle cirque et danse hip-hop. Mourad Merzouki veut nous donner la sensation de ne plus pouvoir distinguer la réalité du monde virtuel, il souhaite ouvrir la voie d’une conversation entre le monde de synthèse de la projection numérique et le réel du corps du danseur. Un spectacle original, intrigant et innovant dans un monde pixélisé.

Espace Malraux à Joué-lès-Tours, Jeudi 27 avril 2017 – 20h30

Tarif Plein : 36€ / Tarif Jocondien : 32,40€ / Tarif Abonné : 25,20€ / Tarif abonné Jocondien : 22,70€ / Tarif réduit : 30€ / Tarif étudiant : 18€ / Tarif PCE : 16,20€

Réservations : 02 47 53 61 61

D'après communiqué.