A Joué, La Rabière (re)fête le printemps

Journée 100% nature samedi 22 avril.

Faîtes le Printemps revient à Jou"-lès-Tours ! Pour cette deuxième édition, la ville propose de venir passer une journée en famille pour découvrir les secrets des jardiniers jocondiens et apprendre à entretenir votre jardin sans pesticides.

Programme de la journée :

Animations pédagogiques : visite guidée du Parc de la Rabière, reconnaissance des plantes sauvages utiles en cuisine et céréales anciennes, balades à dos de poneys.

Ouverture des serres municipales et ateliers des agents de la ville autour des graminées et leurs multiples utilisations, conseils et échanges libres avec les jardiniers municipaux, lutte contre les ravageurs, bienfaits des abeilles et la pollinisation.

Promotion de l’agriculture locale : miel, légumes anciens, bouchées gourmandes, fouées, paniers biologiques, produits d’entretien, savons artisanaux…

Vente par des professionnels : horticulture, plants, végétaux de pépinière, outils de jardinage…

Pôle développement durable : ateliers de découverte du paillage et des plantes messicoles par le conseil des enfants, présentation du composteur individuel.

Entrée et animations gratuites.

D'après communiqué.