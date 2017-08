Premier dimanche hippique de l'année à Chambray-lès-Tours

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Ce dimanche, sous le Soleil, un millier de spectateurs ont envahi la pelouse et les gradins de l'hippodrome de Chambray-lès-Tours. Au programme : 9 courses de trot dont une en trot monté. Dans chacune de ces courses, plusieurs drivers de renom étaient engagés, entre autre Jean-Michel Bazire, 17 fois Sulky d'or (et engagé sur 7 courses) et Mathieu Abrivard, et Alexandre Abrivard qui n'est autre que le cousin de Mathieu.

Jean-Michel Bazire s'adjugeait 2 victoires et 2 placés, alors que dans la 7ème Olivia Touillet remportait brillamment la course avec Dream des Rioults devant Gilles Delacour avec Drakkar des Isles et Stéphane Meunier avec Dolly de Luxe.

La 8ème course Grand prix de la ville de Chambray-lès-Tours pour chevaux de 7 à 10 ans voyait la victoire après une lutte acharné entre les 9, 10 et 11 de Mathieu Abrivard avec Ardente du clos, déferré pour la circonstance, qui en fin stratège à coiffé au poteau Stéphane Poilane avec Tu viens de Bouére et Sylvain Lelievre avec Velinotte du Derby.

Roger PICHOT