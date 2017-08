La justice autorise le projet de nouveau cœur de ville à Fondettes

Ses opposants avaient déposé un recours.

Ce mercredi la ville de Fondettes annonce que le recours déposé par les opposants au projet de halle en centre-ville a été annulé par le tribunal administratif.

Dans un communiqué, elle précise :

"Malgré l'assignation en référé de l'association politique « Agir pour Fondettes » qui avait demandé la suspension des travaux de réaménagement du cœur historique et de construction de la halle de la Morandière, ceux-ci se poursuivent normalement en respectant le calendrier initialement prévu.

Leur requête a effectivement été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans par ordonnance rendue le 3 avril 2017. Ce dernier a débouté les requérants et les a condamnés à indemniser la ville à hauteur de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Une somme qui ne compense toutefois qu'une partie des dépenses publiques occasionnées par cette procédure, qui s'élèvent actuellement à 15 000 euros. Somme conséquente dont le contribuable a fait les frais malgré lui."

Pour bien comprendre les arguments des uns et des autres, il y a un an nous avions fait le point sur ce projet en rencontrant les opposants (article à lire ici) et la mairie leur avait répondu.