La Riche : stage de théâtre pendant les vacances

Avec la Cie Cano Lopez.

Vous souhaitez vous essayer à la pratique théâtrale ? L'Association des Paralysés de France, délégation Indre-et-Loire et la Compagnie José Manuel Cano Lopez, proposent un stage de découverte du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017, de 16h30 à 18h30 au château du Plessis, à La Riche.



Ces ateliers de création artistique (ACA) s'adressent à tous types de stagiaires : ados, adultes, personnes âgées, personnes en situation de handicap ou non.



L'objectif principal est de permettre à chacun d'oser s'exprimer, de s'affirmer et de faire entendre sa parole. À travers le théâtre, les personnes pourront ainsi exprimer leurs ressentis, leurs besoins, leurs blessures, mais surtout, elles vont pouvoir découvrir l'univers théâtral. Mémoriser des textes, apprendre à utiliser l'espace, maitriser son corps....



Ces Ateliers de Création Artistique sont animés par Matilde Thomas, Art-thérapeute et comédienne. Ils se portent sur un travail de recherche artistique qui n'exclut aucun art : théâtre, musique, son, vidéo... Chaque groupe travaille en sessions de construction de matériaux artistiques (textes, scènes, chorégraphies, sons ...) sur la thématique : « SONGES ENTRE CHIEN ET LOUP » qui explorera les univers des peurs et des bonheurs de chacun.



Tarifs : 30 € par personne. Inscription obligatoire auprès de l'APF au 02 47 37 60 00

D'après communiqué.