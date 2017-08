Deuxième tram de Tours : un conseil municipal exceptionnel à La Riche

Dans les prochains jours.

On l'a dit, écrit, et écrit encore... Bref, ce n'est plus vraiment un secret pour personne : selon toute vraissemblance, la deuxième ligne de tram de Tours reliera les hôpitaux Bretonneau et Trousseau à l'horizon 2024, un tracé qui concerne notamment deux communes voisines de Tours : Chambray au sud et La Riche à l'Ouest.

Comme il l'a annoncé jeudi dernier lors d'une réunion sur l'avenir des transports à Tours, le vice-président de la métropole en charge des transports Frédéric Augis va faire le tour des conseils municipaux pour expliquer quels projets sont en cours en attendant la fin complète des études et l'annonce définitive du tracé.

Pour La Riche, ce rendez-vous aura lieu dans les tous prochains jours en mairie, lors d'un conseil municipal "exceptionnel" annoncé par la ville de Wilfried Schwartz ce mardi. L'occasion de présenter "les schémas pour le développement des lignes de tram et l'hypothèse sérieuse d'une desserte de la ville de La Riche." Les mots sont pesés mais on ne peut plus clairs.

