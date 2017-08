Nature en Fête c'est ce week-end à St Avertin

Et le temps s'annonce déjà ensoleillé.

Avec 120 exposants et 12 000 visiteurs espérés, Nature en Fête c'est l'événement vert ce week-end des 8 et 9 avril à St Avertin, au Château de Cangé.

Organisée par le comité des fêtes sous l’égide de la Ville, la foire aux plantes est devenue en quelques années un véritable festival autour du jardin.



Cette année, Saint-Avertin met en lumière un petit animal familier espiègle et mélodieux : l’oiseau.



Exposants :

Marché bio, Horticulteurs, paysagistes, poteries, pépinièristes, ornement et mobilier de jardin, vivaces, plantes fleuries et aromatiques. Plants pour le potager, Artisanat végétal, peinture, objets d’arts, Marché gourmand, Viticulteurs, fromages, confitures, ail des ours, produits du Québec, épicerie fine.



Animations :

La parade des échassiers, animations jeunesse (jeux en bois, création d'oiseaux et de nichoirs), Conférence sur les oiseaux, atelier de tressage, Yourte éphémère, Chiens de Sauvetage & Promenades en carriole, Déambulations en costume et danses du Moyen-Âge, baptêmes de poney...





INFOS PRATIQUES :

Samedi 8 et dimanche 9 AVRIL 2017

Samedi 11h30-19h et Dimanche 10h-19h

Entrée libre

D'après communiqué.