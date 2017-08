Deux heures de bonheur avec Charlot

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Ce dimanche, l'Espace Malraux de Joué-lès-Tours a présenté la pièce de Daniel Colas : Un Certain Charles Spencer Chaplin.

Au travers de tableaux, on entre dans l'intimité de celui que tout le monde connaît sur le nom de Charlot. On le voit à ses débuts, à ses premiers succès ou en pleine gloire. On apprend à connaître l'homme derrière le personnage grâce à des scènes qui nous montre un homme hanté par son enfance pauvre à Londres et qui s'est battu toute sa vie pour imposer son personnage : un génie tyrannique et attachant à la fois. Maxime d'Aboville incarne avec force un Charlie Chaplin à toute les époques de sa vie aidé par une troupe inspirée et un décor dépouillé qui servent admirablement le propos. Deux heures de bonheur.

A voir en images ci-dessous...

Claire VINSON