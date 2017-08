Que fait Frédéric Augis auprès de Philippe Briand ?

Info-Tours.fr vous répond.

Nous avons reçu la question de la part de plusieurs lecteurs : mais que fait Frédéric Augis dans l’équipe du député Philippe Briand ? Présenté comme attaché parlementaire, celui qui est maire de Joué-lès-Tours depuis 2014 mais aussi vice-président de Tours Métropole en charge du gros dossier des transports et, au passage, N°1 de la fédération Les Républicains d’Indre-et-Loire a un nombre de responsabilités particulièrement conséquent. De quoi rendre certains sceptiques sur son rôle effectif pour le questeur de l’Assemblée, surtout depuis l’affaire Penelope Fillon et son emploi présumé fictif d’attaché parlementaire. Affaire qui pousse nombre de citoyens à vouloir savoir exactement qui fait quoi en politique.

« Je suis bien toujours attaché parlementaire et je ne m’en suis jamais caché » nous dit d’emblée Frédéric Augis. Il confirme donc qu’il fait encore partie de l’équipe du député-maire de St-Cyr-sur-Loire dont il est on ne peut plus proche puisqu’il a pris sa succession à la tête de l’équipe LR37. La question est de savoir combien d’heures travaille-t-il, vu toutes ses fonctions : « mon contrat est annualisé » nous répond-t-il sans davantage de précisions. Quant à ses missions : « je me charge de la représentation à certaines manifestations, de la revue de presse... » liste notamment l’élu.

Clairement, toutes ces tâches à accomplir on peut penser que ça fait beaucoup pour un seul homme. Lors d’un autre entretien il y a plusieurs mois, il nous avait ainsi confié se lever bien avant 6h du matin, notamment pour faire le tour de l’actualité, soit la promesse de journées à rallonge. Les missions parlementaires du maire jocondien pourraient tout de même prendre fin d’ici deux mois si Philippe Briand décide de lâcher son mandat de député au profit de la présidence de Tours Métropole (et c’est très probable). On notera que, dans le cas inverse, si Philippe Briand repart au combat pour le Palais Bourbon, Frédéric Augis est cité parmi les potentiels candidats pour prendre la tête de l’agglomération. Poulain un jour, poulain toujours.