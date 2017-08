Un dimanche hyper récréatif à St Avertin

Les enfants seront au paradis pour une journée autour du cinéma.

Ce dimanche 9 avril, c'est le retour de la journée RécréAction à St Avertin, et c'est la troisième édition. Toutes les activités se dérouleront au Nouvel Atrium (en centre-ville, sur les bords du lac artificiel). C'est à destination des 3-12 ans... et c'est organisé par les Tontons Filmeurs. Forcément, le cinéma jouera les premiers rôles (et c'est gratuit pour les parents).

"Cette action a pour objectif d’éveiller la curiosité des plus petits pour le cinéma à travers des projections de qualité, des lectures, des ateliers et des démonstrations ludiques. Cet événement se veut un lieu d’échanges mais aussi un espace propice à la réflexion" explique l'association qui compte de nombreux pros de l'audiovisuel dans son équipe de bénévoles.

Cette année un prix du public (enfants) et du jury sera décerné pour chaque séance. Le jury sera composé de 3 personnes : Xavier Louvel : Chargé de mission Pratiques & enseignements artistiques à CICLIC, Marie-Hélène Oudin : 1ère adjointe au maire de Saint-Avertin - chargée de l’éducation, de l’animation et de la jeunesse et Claire Heymans - programmatrice jeune public au Temps Machine.

Le programme :

Matin de 10h à 11h30 pour les 3-6 ans : 5€ (Gratuit pour les accompagnants)

> 10h Accueil du public autour d’un jus de fruits, cafés, croissants... Espace lecture et ateliers découvertes autour du cinéma.

> 10h45 Projection de courts métrages (Durée 45 minutes environ). Vote par les enfants et remise des prix.

Les films :

Petites voix (Amandine Zala)

Moon Girl (Nicolas Bianco-Levrin)

Gokurōsama (Clémentine Frère, Aurore Gal, Yukiko Meignien, Anna Mertz, Robin Miglio-relli, Romain Salvini)

Jubilé (Coralie Soudet, Charlotte Piogé, Marion Duvert, Marie El Kadiri, Agathe Marmion White)

L’heure du thé (Guillaume Blanchet)

White (Elodie Ponçon)

Keiro (Tatiana Juskewicz, Benoît Leloup, Franck Menigoz, Zoé Nérot, Charlotte Poncin)

Celui qui domptait les nuages - Hors compétition (Nicolas Bianco-Levrin

Aprés-midi de 14h à 17h30 pour les 7-12 ans : 5€ (Gratuit pour les accompagnants)

> 14h Ateliers découvertes autour du cinéma :

Animation en stop-motion

Atelier travelling

Montage magique

Mémo du cinéma

Atelier bruitages

> 14h30 Projection de courts métrages (Durée 1h20 environ). Vote par les enfants et remise des prix.

Notorious Corn (Mallory Grolleau)

Jimbo (Louisiane Brosseau & Jean-Louis Guichaoua)

Minoule (Nicolas Bianco-Levrin)

Beyond the Books (Jérôme Battistelli, Mathilde Cartigny, Nicolas Evain, Maéna Paillet, Robin Pelissier, Judith Wahler)

Grounded (Lucas Durkheim)

Anna (Alexia Rubod, Antoine Poyard, Jordann Jacobé, Alexis Choquard, Sophie Bracmard, Yunhan Liu)

Tombes et Manèges ( Nicolas Albrecht Jérémie Auray, Alexandre Gar-nier, Antoine Giuliani, Sandrine Normand, Ambre Pochet, Marc Visintin)

90 Secondes avant la Fin du Monde (Jean david)

Anges (Neil Moriceau)

Ca va sans dire (Pierre Sabrou)

Il était 3 fois (Julie Rembauville / Nicolas Bianco-Lévrin)

Knight to meet you (Antoine Fromager, Laurie Bogdel, Loïc Resplandy,Lucas Godineau, Mathieu Astruc, Nicolas Canot)



Hassan in Wonderland - Hors compétition (Ali Kareem Obaid)

> 16h15 Goûter et quizz avec des équipes enfants/adultes.

Illustration : atelier bruitage.