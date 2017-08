10 millions d'euros pour le centre aquatique de Fondettes

La construction va débuter cette année.

Après La Riche, St Avertin Joué-lès-Tours ou Tours, évidemment, Fondettes s'apprête aussi à avoir un centre aquatique au top : d’ici la fin de l’année 2017, les travaux de construction du futur espace aquatique communautaire de la ville débuteront aux Grands Champs et ils seront financés par Tours Métropole à hauteur de 10 millions d'euros.

La mairie fondettoise explique que "cette structure sera dotée de nombreux équipements de qualité pour tous les âges : un bassin sportif de 25 mètres de long sur 12,5 mètres de large équipé de cinq lignes de nage et d’une profondeur allant de 1,40 à 1,80 mètre, un bassin d’apprentissage de 150 m2 doté de deux lignes de nage et de jets massants, une pataugeoire de 30 m², un espace bien-être (avec jacuzzi, sauna et solarium), un pentagliss intérieur (toboggan), des vestiaires, des sanitaires, une infirmerie, ainsi que des locaux administratifs, de rangement et de ménage." La gestion de cet espace aquatique sera confiée à une entreprise privée qui sera chargée d’en assurer le parfait fonctionnement dans le cadre d’une délégation de service public, comme c'est le cas à Tours ou La Riche, mais pas à Joué-lès-Tours, qui a choisi de gérer elle-même Bulle d'Ô.

La municipalité de Fondette précise encore que "la construction du bâtiment sera complétée par un aménagement qualitatif des extérieurs pris en charge par la ville pour un montant de 750 000 euros : un espace paysager extérieur de 2 400 m2 agrémenté de jeux aqualudiques et d’un terrain de beach volley, un parking arboré de 111 places, un parvis doté de jets d’eau, un mail arboré de 110 arbres (sur les 300 arbres que comptera le site au total) et une esplanade verte de 4 500 m2."

Les travaux débuteront avant l’été 2017. La construction de la piscine proprement dite débutera fin 2017 pour une livraison prévue en 2019 projette la ville. L’ensemble du projet se conclura par l’aménagement de la rue Alfred de Musset, entre la rue Alcuin et le rond-point du boulevard périphérique.